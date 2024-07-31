Kebakaran Lapak Pedagang di Pasar Ciampea Bogor, Asap Tebal Membubung Tinggi

BOGOR - Kebakaran melanda sejumlah lapak pedagang di kawasan Pasar Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Tim pemadam kebakaran telah berada di lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Dalam video dan foto yang diterima, tampak kepulan asap hitam membubung tinggi dari kawasan pasar tersebut. Kobaran api cukup besar tengah melalap lapak pedagang di dalam pasar.

Selain itu, beberapa warga sedang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pada video lain, mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Bogor meluncur ke lokasi kejadian.