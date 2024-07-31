Harlah Pancasila 2024 di Blok Rokan Sukses Digelar, BPIP Apresiasi Kolaborasi Semua Pihak

PEKANBARU - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras bersama, kolaborasi, dan semangat gotong-royong semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan, Riau, pada 1 Juni 2024. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada acara Apresiasi Kemitraan Harlah Pancasila Tahun 2024 di Pekanbaru, Riau, Selasa (30/7).

"Keberhasilan dan kelancaran acara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 tentu tidak terlepas dari kontribusi, bantuan, gotong royong, dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pertamina Hulu Rokan, TNI, Kepolisian, serta Tim Kepanitiaan dari BPIP, yang telah memastikan kesuksesan acara ini meskipun dengan waktu persiapan yang sangat singkat,” ucapnya.

Seperti yang diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), beserta segenap pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD.

"Penunjukan Blok Rokan sebagai tempat penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 didasarkan pada semangat nasionalisme dan kedaulatan ekonomi. Kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi sejak tahun 2021 menyampaikan pesan bahwa jika kita bersatu, kita mampu mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.", ucap Yudian.

"Saat peringatan Harlah di Dumai kemarin, Bapak Presiden menegaskan dalam pidatonya bahwa Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, dan berdiri di atas kekuatan sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi menjelaskan banyaknya partisipasi penghargaan berkat keberlangsungan Peringatan Harlah Pancasila tersebut.