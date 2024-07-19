Perkuat Ideologi Pancasila, BPIP Gandeng Perguruan Tinggi

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus gencar untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP). Mereka menyasar sejumlah kalangan, termasuk kalangan muda.

Untuk memuluskan hal tersebut, BPIP menggandeng lembaga pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kerja sama ini dianggap menjadi sinergi yang baik untuk PIP.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi, menekankan pentingnya implementasi dari kerja sama ini oleh kedeputian dan direktorat di BPIP. Sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

"Saya meminta agar selanjutnya unit-unit kedeputian maupun direktorat BPIP melakukan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama ini. Agar kerja sama antara BPIP dan UPI Bandung dapat direalisasikan dan diimplementasikan, khususnya dalam pengarusutamaan ideologi Pancasila bagi segenap sivitas akademika maupun masyarakat luas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 18 Juli 2024.

Saat memberikan arahan kepada Civitas serta mahasiswa di UPI Bandung, Yudian menegaskan bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan ideologi Pancasila secara komprehensif dan berkelanjutan, BPIP harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, untuk menyebarluaskan ideologi Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagai orangtua, guru, dan juga perangkat pemerintah yang memiliki wewenang tertentu, kita harus optimalkan segenap daya dan upaya melalui tugas fungsi kita dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap masyarakat, khususnya generasi muda melalui media serta sarana yang mereka gemari," ujarnya.

Yudian berharap kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan semangat gotong royong dalam membina ideologi Pancasila kepada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

"Semoga kegiatan ini mampu mendorong semangat guru dan juga mahasiswa UPI untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan yang baik," ujar Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga.