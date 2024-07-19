Kecelakaan Tunggal, Mobil Polisi Terbalik Usai Tabrak Pohon dan Tiang Lampu

PALANGKARAYA - Sebuah mobil polisi mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Adonis Samad Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 18 Juli 2024. Sebelumnya mobil menabrak pohon dan tiang lampu jalan, beruntung dua orang anggota Polri yang berada di dalam mobil selamat dalam kejadian ini.

Petugas lalu lintas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi mobil dengan bantuan sebuah mobil derek untuk mengembalikannya ke posisi semula dibantu masyarakat dan relawan.

Belum diketahui secara pasti kronologi kejadian kecelakaan tunggal tersebut. Namun, menurut salah seorang warga, Popong, mobil awalnya dari arah Bundaran Burung Jalan Adonis Samad menuju ke arah Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.

Saat di TKP, diduga mobil mengalami slip ban akibat jalan licin karena diguyur hujan mengakibatkan mobil menabrak pohon dan tiang lampu jalan hingga terbalik di seberang jalan.

Kasus kecelakaan tunggal ini kini telah ditangani petugas Unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya dengan mengamankan mobil yang kondisinya rusak parah serta memintai keterangan saksi.

(Arief Setyadi )