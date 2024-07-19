Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Tunggal, Mobil Polisi Terbalik Usai Tabrak Pohon dan Tiang Lampu

Ade Sata , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:12 WIB
Kecelakaan Tunggal, Mobil Polisi Terbalik Usai Tabrak Pohon dan Tiang Lampu
Mobil polisi terbalik dalam kecelakaan tunggal di Palangkaraya (Foto: Ade Sata)
A
A
A

PALANGKARAYA - Sebuah mobil polisi mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Adonis Samad Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 18 Juli 2024. Sebelumnya mobil menabrak pohon dan tiang lampu jalan, beruntung dua orang anggota Polri yang berada di dalam mobil selamat dalam kejadian ini.

Petugas lalu lintas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi mobil dengan bantuan sebuah mobil derek untuk mengembalikannya ke posisi semula dibantu masyarakat dan relawan.

Belum diketahui secara pasti kronologi kejadian kecelakaan tunggal tersebut. Namun, menurut salah seorang warga, Popong, mobil awalnya dari arah Bundaran Burung Jalan Adonis Samad menuju ke arah Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.

Saat di TKP, diduga mobil mengalami slip ban akibat jalan licin karena diguyur hujan mengakibatkan mobil menabrak pohon dan tiang lampu jalan hingga terbalik di seberang jalan.

Kasus kecelakaan tunggal ini kini telah ditangani petugas Unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya dengan mengamankan mobil yang kondisinya rusak parah serta memintai keterangan saksi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement