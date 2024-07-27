Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kepala BPIP Harap Pendidikan Pancasila Dapat Dimaksimalkan untuk Kehidupan Bernegara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:15 WIB
Kepala BPIP Harap Pendidikan Pancasila Dapat Dimaksimalkan untuk Kehidupan Bernegara
Kepala BPIP Yudian Wahyudi (Foto: Dok BPIP)
A
A
A

MAKASSAR - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Selatan, yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang Pendidikan. 

Menurutnya implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi," ujarnya saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024.

Dirinya menegaskan bahwa secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktik," tegasnya.

Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan Buku ini," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069249/pahlawan_revolusi-c41C_large.jpg
Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067660/pancasila-Va3R_large.jpg
Pancasila Jadi Pilar Persatuan dan Identitas Bangsa bagi Generasi Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3066001/pancasila-cAoU_large.jpg
Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Kenalkan Nilai-Nilai Pancasila di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/609/3065309/hukum-mhko_large.jpg
Soal Etika Berbangsa, Jimly: Sekarang Momentum Lakukan Pembenahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064679/pancasila-vN2Q_large.jpg
Kenang Pidato Bung Karno, Pancasila Dinilai Solusi Tuntaskan Segala Persoalan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/609/3063750/pancasila-2YEt_large.jpg
BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement