Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |05:00 WIB
Peristiwa 1 Oktober: Hari Kesaktian Pancasila
Pahlawan revolusi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bangsa Indonesia memperingati 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal melakukan kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S) PKI, sehari sebelumnya. G30S PKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia.

G30S PKI merupakan tragedi percobaan kudeta menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengubah Indonesia sebagai negara komunis.

Tragedi berdarah ini menelan korban enam perwira tinggi TNI AD dan seorang lainnya berpangkat pamen. Mereka Letnan Jendral Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.

Presiden Soeharto melalui pemerintahan Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu dilakukan guna menghormati gugurnya para pahlawan revolusi tersebut.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lokasi ini diketahui sebagai tempat ditemukannya keenam pahlawan revolusi tersebut.

Pemerintah juga mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September, untuk menggenang peristiwa G30S PKI. Lalu, sang saka merah putih akan kembali berkibar penuh pada 1 Oktober. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067660/pancasila-Va3R_large.jpg
Pancasila Jadi Pilar Persatuan dan Identitas Bangsa bagi Generasi Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3066001/pancasila-cAoU_large.jpg
Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Kenalkan Nilai-Nilai Pancasila di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/609/3065309/hukum-mhko_large.jpg
Soal Etika Berbangsa, Jimly: Sekarang Momentum Lakukan Pembenahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064679/pancasila-vN2Q_large.jpg
Kenang Pidato Bung Karno, Pancasila Dinilai Solusi Tuntaskan Segala Persoalan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/609/3063750/pancasila-2YEt_large.jpg
BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061187/pembangunan-3Gyr_large.jpg
Indonesia Diharapkan Jadi Pelopor Pembangunan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement