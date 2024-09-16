Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |22:07 WIB
BPIP Soroti Kerapuhan Etika dari Perspektif Budaya Hukum
Ilustrasi Pancasila (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA  - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti kerapuhan etika penyelenggara Negara dalam berbangsa dan bernegara dalam perspektif budaya hukum. Untuk menekan itu, BPIP mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna membahas persoalan tersebut, BPIP juga akan menggelar rumah Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Hasanuddin di Makassar. Sulawesi Selatan pada Selasa 17 September 2024. 

"Penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat integritas pejabat publik," ujar Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifiantoi dalam keterangannya, Senin (16/9/2024). 

Menurut Tonny, FGD tersebut merupakan rangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah. Di mana, pihaknya ingin menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan. 

Berangkat dari sejumlah kasus pelanggaran etika, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kata Tonny, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.

Halaman:
1 2
      
