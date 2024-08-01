Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bakamla Evakuasi KM Niki Sejahtera yang Terbakar di Perairan Banjarmasin

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |22:07 WIB
Bakamla Evakuasi KM Niki Sejahtera yang Terbakar di Perairan Banjarmasin
Bakamla evakuasi kapal terbakar di Perairan Banjarmasin (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANJARMASIN - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melalui unsur KN Singa Laut-402 berhasil mengevakuasi penumpang dan kru kapal KM Niki Sejahtera yang mengalami kebakaran di bagian Car Deck kapal di perairan Banjarmasin, Kamis (1/8/2024). 

KN Singa Laut-402 yang dikomandani oleh Letkol Bakamla M. Rita Udin, A. Md, sedang melaksanakan operasi mandiri Jalanusa III/24, menerima informasi dari MV Meratus Kapuas pada pukul 14.00 WIT bahwa KM Niki Sejahtera mengalami kebakaran di posisi 05° 11' 187" S dan 113° 43' 943" E. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, KN Singa Laut-402 segera mendekati KM Niki Sejahtera untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR).

KM Niki Sejahtera diketahui sedang melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut memiliki panjang 131 meter dengan tonase 9982 GT dan membawa muatan yang terdiri dari 9 truk tronton, 26 truk besar, 7 truk kecil, 6 mobil pribadi, 4 sepeda motor, 5 Tosa golongan 2B, serta 1 Tosa golongan 3B. Selain itu, kapal ini juga mengangkut 44 kru dan 108 penumpang.

Sampai berita ini diturunkan, proses evakuasi masih terus berlangsung. Bakamla RI terus berupaya untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru kapal. 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
