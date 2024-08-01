Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kulonprogo Geger! 12 Kambing Raib Digondol Maling

Kuntadi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:30 WIB
Kulonprogo Geger! 12 Kambing Raib Digondol Maling
Illustrasi Pencurian (foto: freepik)
A
A
A

KULONPROGO - Kasus pencurian ternak gegerkan warga Kulonprogo. Salah seorang warga kehilangan 12 ekor kambing yang ada di dalam kandang wilayah Karangsewu, Galur.

“Benar ada pencurian 12 ekor kambing tepatnya di Bedoyo, Karangsewu, Galur, pagi tadi,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi Noviartuti, Kamis (1/8/2024).

Kasus pencurian ini diketahui korban PR sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu koban hendak memberi makan kambing dalam kandang yang ada di ladang. Namun saat sampai kandang dalam kondisi terbuka dan 12 ekor kandang sudah raib. Padahal pada malam hari sebelumnya kambing ini masih utuh.

Novi mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Galur. Petugas juga sudah melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi.

“Kasus ini masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Dari hasil olah TKP, diketahui kandang kambing berada di tengah kebun cabe yang jauh dari permukiman warga. Jaraknya sekitar 300 meter dari rumah korban. Kambing terbuat dari bambu dan pintu tidak dikunci dengan gembok dan hanya ditali dengan tambang. Kondisi kandang juga tidak pernah dijaga.

(Awaludin)

      
