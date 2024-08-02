Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! WNA Tewas Mengenaskan Dalam Kondisi Bugil di Pantai Anyer

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:30 WIB
Tragis! WNA Tewas Mengenaskan Dalam Kondisi Bugil di Pantai Anyer
WNA Tewas di Pantai Anyer/ist
SERANG- Warga pesisir Pantai Anyer, Serang, Banten digegerkan oleh penemuan sesosok mayat tanpa identitas. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Korban ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu kondisi mayat dalam keadaan setengah telanjang tertelungkup di pasir tepi pantai, Wisata Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

“Belum tahu pasti asal negaranya, karena anggota masih mencari info di lapangan,” ujar Dirpolairud Polda Banten, Kombes Pol Yunus Hadith Pranoto, Jumat (2/8/2024).

Yunus mengaku personelnya sedang mengumpulkan informasi dan mencari identitas jenazah WNA yang ditemukan oleh warga di wisata Anyer tersebut.

“Masih dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas mayat tersebut dan penyebab kematiannya. Nanti perkembangan diinfokan kembali,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, kondisi penemuan mayat tersebut membuat warga sekitar heboh. Pasalnya, pria WNA itu ditemukan terdampar seorang diri di pesisir pantai.

(Fahmi Firdaus )

      
