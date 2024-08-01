Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sidang PK Saka Tatal, Ahli Pidana Jelaskan Prinsip Pasal Pembunuhan Spontanitas dan Bermotif

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:16 WIB
Sidang PK Saka Tatal, Ahli Pidana Jelaskan Prinsip Pasal Pembunuhan Spontanitas dan Bermotif
Ahli pidana Mudzakir di sidang PK Saka Tatal di PN Cirebon (MPI)
A
A
A

CIREBON - Kubu Saka Tatal menghadirkan saksi ahli hukum pidana Mudzakkir dalam sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) kasus kematian Vina dan Eky di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Kamis (1/8/2024). Mudzakkir menjelaskan bahwa Pasal 340 KUHP diperuntukan bagi para pelaku pembunuhan yang memiliki motif atau rencana dalam aksinya.

Berbeda dengan pasal 338 di mana pelaku pembunuhan melakukan aksinya secara spontanitas. Meskipun, keduanya sama-sama berniat untuk menghilangkan nyawa seseorang.

"Pasal 338, itu konstruksi kesalahannya dalam bentuk kesengajaan biasanya. Artinya tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi begitu niat melakukan pembunuhan langsung dilakukan, itu namanya kesengajaan biasa," kata Mudzakkir di depan Majelis Hakim PN Cirebon.

"Kalau yang 340 itu agak sedikit berbeda. Kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan, tapi namanya adalah kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu, tapi perbutannya sama merampas nyawa orang lain," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Mudzakkir, untuk menegakan pasal 338 dan 340 mestinya penegakan hukum harus memahami terlebih dahulu prinsip dasar tentang pembunuhan.

"Inti dari pembunuhan itu adalah sengaja merampas nyawa orang lain. Merampas nyawa itu ciri-cirinya adalah dia melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu membuat orang lain terampas nyawanya," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/626/3099867//kasus_vina-knBf_large.jpg
Kasus Perkosaan dan Pembunuhan Vina-Eki: Delapan Tahun Misteri Belum Terpecahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095980//ilustrasi-Ga1o_large.JPG
5 Fakta PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Ditolak MA, Dianggap Tak Ada Bukti Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095973//saka_tatal-X1ga_large.JPG
PK Sakal Tatal Ditolak MA, Nama Baiknya Gagal Dipulihkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095964//jubir_ma-7Ix0_large.JPG
PK Terpidana Kasus Vina Cirebon Saka Tatal Ditolak MA, Novum yang Diajukan Dianggap Bukan Bukti Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement