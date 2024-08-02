Berikut Kalender Jawa Agustus 2024, Lengkap dengan Wetonnya

JAKARTA - Kalender Jawa atau penanggalan ala masyarakat dengan etnis Jawa pada Agustus 2024 akan dibahas dalam artikel ini. Masyarakat Jawa memiliki kalender khusus yang bisa melihat wetonnya.

Adapun Weton adalah hari kelahiran seseorang yang perhitungannya didasarkan pada tujuh hari dalam seminggu dan lima hari pasaran (hari Jawa).

Weton menjadi bagian budaya Jawa yang sudah ada sejak dulu dan hingga kini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat, khususnya warga beretnis Jawa.

Berikut kalender Jawa pada Agustus 2024:

Kamis Kliwon, 1 Agustus 2024= 26 Muharam 1446 Hijriah

Jumat, Legi, 2 Agustus 2024 = 27 Muharam 1446 Hijriah

Sabtu, Pahing, 3 Agustus 2024= 28 Muharam 1446 Hijriah

Minggu Pon, 4 Agustus 2024= 29 Muharam 1446 Hijriah

Senin Wage, 5 Agustus 2024= 30 Muharam 1446 Hijriah

Selasa Kliwon, 6 Agustus 2024= 1 Safar 1446 Hijriah

Rabu Legi, 7 Agustus 2024= 2 Safar 1446 Hijriah

Kamis Pahing, 8 Agustus 2024= 3 Safar 1446 Hijriah

Jumat Pon, 9 Agustus 2024= 4 Safar 1446 Hijriah

Sabtu Wage, 10 Agustus 2024, 5 Safar 1446 Hijriah

Minggu Kliwon, 11 Agustus 2024= 6 Safar 1446 Hijriah

Senin Legi, 12 Agustus 2024= 7 Safar 1446 Hijriah

Selasa Pahing, 13 Agustus 2024= 8 Safar 1446 Hijriah

Rabu Pon, 14 Agustus 2024= 9 Safar 1446 Hijriah

Kamis Wage, 15 Agustus 2024= 10 Safar 1446 Hijriah

Jumat Kliwon, 16 Agustus 2024= 11 Safar 1446 Hijriah

Sabtu Legi, 17 Agustus 2024= 12 Safar 1446 Hijriah