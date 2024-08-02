Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Berikut Kalender Jawa Agustus 2024, Lengkap dengan Wetonnya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:26 WIB
Berikut Kalender Jawa Agustus 2024, Lengkap dengan Wetonnya
Ilustrasi Kalender Jawa (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kalender Jawa atau penanggalan ala masyarakat dengan etnis Jawa pada Agustus 2024 akan dibahas dalam artikel ini. Masyarakat Jawa memiliki kalender khusus yang bisa melihat wetonnya.

Adapun Weton adalah hari kelahiran seseorang yang perhitungannya didasarkan pada tujuh hari dalam seminggu dan lima hari pasaran (hari Jawa).

Weton menjadi bagian budaya Jawa yang sudah ada sejak dulu dan hingga kini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat, khususnya warga beretnis Jawa.

Berikut kalender Jawa pada Agustus 2024:

Kamis Kliwon, 1 Agustus 2024= 26 Muharam 1446 Hijriah
Jumat, Legi, 2 Agustus 2024 = 27 Muharam 1446 Hijriah
Sabtu, Pahing, 3 Agustus 2024= 28 Muharam 1446 Hijriah
Minggu Pon, 4 Agustus 2024= 29 Muharam 1446 Hijriah
Senin Wage, 5 Agustus 2024= 30 Muharam 1446 Hijriah
Selasa Kliwon, 6 Agustus 2024= 1 Safar 1446 Hijriah
Rabu Legi, 7 Agustus 2024= 2 Safar 1446 Hijriah
Kamis Pahing, 8 Agustus 2024= 3 Safar 1446 Hijriah
Jumat Pon, 9 Agustus 2024= 4 Safar 1446 Hijriah
Sabtu Wage, 10 Agustus 2024, 5 Safar 1446 Hijriah
Minggu Kliwon, 11 Agustus 2024= 6 Safar 1446 Hijriah
Senin Legi, 12 Agustus 2024= 7 Safar 1446 Hijriah
Selasa Pahing, 13 Agustus 2024= 8 Safar 1446 Hijriah
Rabu Pon, 14 Agustus 2024= 9 Safar 1446 Hijriah
Kamis Wage, 15 Agustus 2024= 10 Safar 1446 Hijriah
Jumat Kliwon, 16 Agustus 2024= 11 Safar 1446 Hijriah
Sabtu Legi, 17 Agustus 2024= 12 Safar 1446 Hijriah

 

