HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Kupang NTT

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |11:57 WIB
Gempa M3,7 Guncang Kupang NTT
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

KUPANG - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (3/8/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berlangsung pukul 10:45:20 WIB.

BMKG menginformasikan, pusat gempa terpantau pada 10 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Kupang, NTT, pada kedalaman 59 kilometer. 

Koordinat gempa ini berada pada 10,03 derajat Lintang Selatan (LS) dan 123,80 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Sabtu (3/8/2024). 

"#Gempa Mag:3.7, 03-Aug-2024 10:45:20WIB, Lok:10.03LS, 123.80BT (10 km BaratDaya KAB-KUPANG-NTT), Kedlmn:59 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

 

Halaman:
1 2
      
