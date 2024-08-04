Pemimpin Oposisi Machado Ikut Demo Bersama Ribuan Orang: Desak Batalkan Hasil Pilpres Venezuela!

JAKARTA — Ribuan orang berunjuk rasa di jalan-jalan ibu kota Venezuela pada Sabtu 3 Agustus 2024. Mereka mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan untuk mendukung kandidat oposisi yang mereka yakini memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) dengan telak.

Demonstrasi tersebut buntut dari protes atas pihak berwenang yang telah menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai pemenang pemilu Minggu lalu, namun belum menghasilkan penghitungan suara yang membuktikan bahwa ia menang. Kendati Maduro juga meminta para pendukungnya untuk menghadiri demonstrasi pada Sabtu di tempat lain di Caracas.

Sesmentara Pemerintah telah menangkap ratusan pendukung oposisi yang turun ke jalan beberapa hari setelah pemilu yang disengketakan, dan presiden serta kadernya mengancam juga akan menahan pemimpin oposisi, María Corina Machado, dan calon presiden pilihannya, Edmundo González.

Pada Sabtu, para pendukung meneriakkan dan bernyanyi ketika Machado tiba di rapat umum di Caracas. Dengan gembira, mereka berdesak-desakan di sekelilingnya saat dia naik ke platform yang ditinggikan dengan truk untuk berbicara kepada orang banyak.

“Setelah enam hari penindasan brutal, mereka mengira akan membungkam kami, mengintimidasi atau melumpuhkan kami,” katanya kepada mereka, dikutip AP.

“Kehadiran Anda semua di sini hari ini mewakili yang terbaik dari Venezuela.”

Machado, yang dilarang oleh pemerintahan Maduro untuk mencalonkan diri selama 15 tahun, telah bersembunyi sejak Selasa, mengatakan nyawa dan kebebasannya terancam. Para penyerang bertopeng menggeledah markas oposisi pada hari Jumat, mengambil dokumen dan merusak ruangan.