INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Fakta Napi di Palembang Tewas dalam Lapas, Diduga Ada Tanda Kekerasan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |06:03 WIB
Fakta Napi di Palembang Tewas dalam Lapas, Diduga Ada Tanda Kekerasan
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Seorang napi tewas dalam kamar sel tahanan Rutan Pakjo Klas IA Palembang, Kamis 1 Agustus 2024 malam. Hal itu membuat penghuni lainnya gempar.

Sejumlah fakta terkuak dalam kasus ini. Diantaranya adalah; 

1. Napi kasus narkoba. 

Korban tewas tersebut diketahui napi bernama Yogi Irawan (26). Dia merupakan kasus narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti 0,5 kilogram. 

2. Diduga ada tanda kekerasan 

Informasi yang dihimpun terdapat tanda-tanda diduga kekerasan di tubuh korban yang merupakan napi tangkapan Ditresnarkoba Polda Sumsel tersebut. 

Selanjutnya korban juga langsung dievakuasi petugas ke RS Islam Siti Khodijah. Pada tubuh korban terdapat beberapa luka, diduga bekas tanda kekerasan.

Humas RSI Siti Khodijah, Viloe membenarkan ada penitipan jenazah dari Rutan Kelas IA Pakjo Palembang. 

"Memang benar, saat ini jenazahnya ada di ruang pemulasaran jenazah," kata Viloe, sembari menambahkan pihaknya hingga kini masih menunggu pihak keluarga korban menjemput, Sabtu (3/8/2024).

 

Topik Artikel :
Rutan Kekerasan Napi’ Napi Tewas
