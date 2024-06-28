Napi Lapas Cipinang Pacari Anak SMP di Bandung dan Ancam Sebar Foto Bugil Korban

BANDUNG - MA alias Cakra, narapidana (napi) Lapas Cipinang, Jakarta Timur, terancam hukuman 15 tahun penjara karena memeras orangtua korban. Jika tak diberi, pelaku mengancam menyebarkan foto tak senonoh korban, anak SMP di Bandung itu.

Kasus ini terungkap setelah orangtua korban melapor ke Subdit Siber Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kronologi kejadian berawal, pelaku MA berkenalan via media sosial (medsos) Instagram dengan korban AN berumur 13 tahun, siswi SMP di Kota Bandung pada Maret 2024.

Dari perkenalan itu, pelaku MA dan AN pun akrab karena MA menggunakan akun palsu dengan nama @Cakra_alv dan foto pria tampan khas Korea. Kemudian, MA dan AN intens berkomunikasi via WhatsApp walaupun belum pernah bertemu.

"Pada Sabtu 8 Juni 2024, orangtua korban menerima pesan singkat di WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto dan video korban AN tanpa busana," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Mapolda Jabar.

Orangtua korban, ujar Kombes Pol Jules, menanyakan tentang foto dan video tak senonoh itu kepada korban. AN mengaku memiliki pacar di Instagram dengan akun @Cakra_alv. Foto dan video tanpa busana itu diminta oleh pelaku MA.

"Kemudian, pelaku MA alias Cakra menghubungi orangtua korban dan mengancam akan menyebarluaskan foto dan video AN ke medsos dan grup WA. Tersangka meminta uang Rp600.000," ujar Kombes Pol Jules.