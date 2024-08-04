Labuan Bajo NTT Diguncang Gempa Magnitudo 3,4

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (4/8/2024). Kedalaman gempa bumi 272 Kilometer.

"Gempa Mag:3.4, 04-Aug-2024 05:26:41 WIB," demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman media sosialnya @infoBMKG.

BMKG menyebutkan lokasi gempa bumi berada pada 7.78 Lintang Selatang (LS)-119.44 Bujur Timur (BT). Pusat gempa bumi 94 km Barat Laut Labuan Bajo, NTT.

BMKG memberikan disclaimer terkait informasi gempa bumi tersebut, "Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )