INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Ini Minta Tolong ke Pasukan Elite TNI saat Masuki Sarang Teroris Egianus Kogoya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |11:32 WIB
Wanita Ini Minta Tolong ke Pasukan Elite TNI saat Masuki Sarang Teroris Egianus Kogoya
Pasukan Elite TNI AD di Papua/TNI AD
A
A
A

NDUGA– Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) Para Raider 432/Waspada Setia Jaya Kostrad, salah satu Satuan Jajaran Komando Operasi TNI (Koops TNI) di Papua, melakukan Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG.  Khususnya di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.  

Di tengah perjalanan patroli di wilayah kelompok Egianus Kogoya tersebut, Tim Patroli berjumpa dengan seorang Mama Papua, bernama Mama Linda Murib yang mengalami luka di bagian kakinya.

“Saat berpapasan tersebut, Mama Linda menyampaikan salam dan keluhan sakit kakinya kepada Komandan Tim Patroli, Lettu Inf Fahrizal,” ujar Panglima Koops TNI, Brigjen TNI Lucky Avianto, kepada Okezone, Minggu (4/8/2024).

Dikatakannya, Mama Linda mengeluhkan kesakitan di bagian kakinya yang mengalami luka akibat jatuh saat membersihkan tanaman-tanaman di kebunnya beberapa hari sebelumnya.

“Awalnya, Mama Linda menganggap luka itu sebagai hal biasa. Namun sesaat sebelum berpapasan dengan Tim Patroli 432, Mama Linda tidak bisa menahan rasa sakit lukanya itu, sehingga harus duduk di bangku tempat istirahat yang dilalui oleh Tim Patroli 432,”ungkapnya.

Lettu Ckm Dokter Chendy, Perwira Kesehatan Satgas Yonif 432 Kostrad yang mengikuti patrol langsung sigap memeriksa dan mengobati luka kaki Mama Linda.

 

Halaman:
1 2
      
