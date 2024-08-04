Bacok Polisi hingga Tewas, 2 Pelaku Ditembak dan 1 Kabur

BENGKULU - Anggota Polres Seluma, Polda Bengkulu, Bripda Sony Bintang Alfala tewas dibacok tiga orang saat hendak menyelesaikan perselisihan warga. Satu personil lainnya mengalami luka bacok.

Kapolres Seluma, AKBP Arif Eko Prasetyo mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (2/8/2024) lalu. Dia menjelaskan, kasus bermula saat Bripda Sony bersama anggota lainnya ingin melakukan olah tempat kejadian perkara (Olah TKP) usai mendapatkan laporan adanya perselisihan antar warga.

“Kronologinya pada tanggal 1 (Agustus 2024) kemaren ada perselisihan warga, perebutan lahan kebon kopi. Terus pada tanggal 1 itu laporan lah pada Polres Seluma,” kata Arif saat dikonfirmasi, Minggu (4/8/2024).

Pada Jumat (2/8), saat ingin melakukan olah TKP anggota polisi mendapatkan perlawanan berupa serangan dari terduga pelaku yang berjumlah 3 orang.

“Pada keesokan harinya, kita mau melaksanakan olah TKP, pada saat sebelum sampe ke TKP, sama yang diduga tersangka, anggota ini diserang oleh terduga tersangka tersebut 3 orang,” ujarnya.