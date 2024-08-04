Polisi Gugur Diserang saat Tangkap Pelaku Pembacokan di Bengkulu, Derita Luka di Sekujur Tubuh

BENGKULU - Seorang anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma, Polda Bengkulu, Bripda Soni Bintang Alfala, gugur usai diserang saat akan menangkap terduga pelaku pembacokan. Sementara satu korban lainnya, Kanit Reskrim Polres Seluma, Ipda Bambang Ilyadi mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Bengkulu.

Adapun satu terduga pelaku tindak pidana penganiayaan berat berinisial AN (53) tewas diterjang timah panas. AN menyerang dan melawan petugas saat ingin ditangkap. Pelaku bahkan menyerang petugas menggunakan senjata tajam jenis golok.

Sementara dua orang terduga pelaku lainnya berinisial RK (13) masih dalam penyidikan dan terduga pelaku berinisial JK (15) berhasil kabur ke dalam hutan saat kejadian tersebut.