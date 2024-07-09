Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Drone Diterjunkan Sisir Gunung Jayanti, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |16:51 WIB
Drone Diterjunkan Sisir Gunung Jayanti, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Sukabumi
Polisi buru pelaku pembacokan di Sukabumi (Foto : Okezone.com/Ilham N)
A
A
A

SUKABUMI - Jajaran kepolisian terus memburu Mustopa alias Opa, penderita gangguan jiwa yang diduga membacok Yamin Suryadi (57), warga Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi, dengan menerjunkan drone menyisir wilayah Gunung Jayanti.

Kepala Desa Jayanti, Nandang, menyatakan bahwa pencarian dilakukan secara intensif dan serius, mencakup berbagai wilayah yang diduga menjadi tempat persembunyian Opa.

"Pencarian ini luar biasa, sampai menggunakan drone. Ini artinya semua pihak sungguh-sungguh berusaha untuk menangkap Opa. Hari ini kami menyisir dari posisi BMKG atas sampai ke ujung Gunung Jayanti, kemudian menyisir beberapa lokasi atau saung yang diduga sering disinggahi olehnya," ujar Nandang, Selasa (9/7/2024).

Nandang menjelaskan, Kejadian tragis ini terjadi tiga hari lalu ketika Yamin Suryadi terkena bacokan oleh Opa. Sebelum bacokan terjadi, Yamin sempat berduel dengan Opa yang tiba-tiba mendobrak dapurnya dan masuk sambil berteriak.

Dalam duel tersebut, Opa yang membawa dua golok berhasil melukai Yamin di bagian kepala, jidat, dan bibir dengan total luka yang memerlukan 13 jahitan.

"Sebelum terkena bacokan, Pak Yamin sempat duel dengan Opa. Opa membawa dua golok, satu pendek dan satu panjang. Dalam duel tersebut, Pa Yamin terkena sabetan di kepala belakang, jidat, dan bibir," ujar Nandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ODGJ Drone Pembacokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement