Drone Diterjunkan Sisir Gunung Jayanti, Polisi Buru Pelaku Pembacokan di Sukabumi

SUKABUMI - Jajaran kepolisian terus memburu Mustopa alias Opa, penderita gangguan jiwa yang diduga membacok Yamin Suryadi (57), warga Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi, dengan menerjunkan drone menyisir wilayah Gunung Jayanti.

Kepala Desa Jayanti, Nandang, menyatakan bahwa pencarian dilakukan secara intensif dan serius, mencakup berbagai wilayah yang diduga menjadi tempat persembunyian Opa.

"Pencarian ini luar biasa, sampai menggunakan drone. Ini artinya semua pihak sungguh-sungguh berusaha untuk menangkap Opa. Hari ini kami menyisir dari posisi BMKG atas sampai ke ujung Gunung Jayanti, kemudian menyisir beberapa lokasi atau saung yang diduga sering disinggahi olehnya," ujar Nandang, Selasa (9/7/2024).

Nandang menjelaskan, Kejadian tragis ini terjadi tiga hari lalu ketika Yamin Suryadi terkena bacokan oleh Opa. Sebelum bacokan terjadi, Yamin sempat berduel dengan Opa yang tiba-tiba mendobrak dapurnya dan masuk sambil berteriak.

Dalam duel tersebut, Opa yang membawa dua golok berhasil melukai Yamin di bagian kepala, jidat, dan bibir dengan total luka yang memerlukan 13 jahitan.

"Sebelum terkena bacokan, Pak Yamin sempat duel dengan Opa. Opa membawa dua golok, satu pendek dan satu panjang. Dalam duel tersebut, Pa Yamin terkena sabetan di kepala belakang, jidat, dan bibir," ujar Nandang.