Selain Bunuh Bripda Sony, Ayah dan Anak di Bengkulu Juga Bacok Kanit Reskrim hingga Kritis

BENGKULU - Anggota Polres Seluma Bengkulu, Bripda Sony Bintang Alfala tewas dibacok satu keluarga. Satu personil lainnya juga mengalami luka bacok yaitu, Kanit Reskrim Polres Seluma, Ipda Bambang Ilyadi.

Kapolres Seluma, AKBP Arif Eko Prasetyo mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (2/8/2024) lalu. Dua anggotanya menjadi korban akibat pembacokan

“Iya betul (Bripda Sony tewas). Anggota Polres (Seluma) dua orang, yang satu luka di lengan, yang satunya meninggal dunia kena bacok,” kata Arief saat dihubungi Minggu (4/8/2024).

Arief menyatakan, ketiga pelaku pembacokan itu merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua anak. “Pelaku 3 orang, satu keluarga, bapak sama dua anak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, aksi pembacokan itu terjadi saat anggotanya ingin melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) usai adanya laporan terkait perselisihan warga.

Namun, sebelum sampai di TKP, anggota polisi termasuk Bripda Sony mendapatkan serangan berupa bacokan.