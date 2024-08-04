Tenggelam di Pantai Kiluan Jaya, Nelayan Ditemukan Tewas

TANGGAMUS - Komandan Pos SAR Tanggamus, Robi Rusli mengatakan, Abdul Kholid (67), nelayan yang tenggelam di Pantai Kiluan Jaya, Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, Lampung, berhasil ditemukan.

Robi menjelaskan, bahwa pencarian pada hari ke-3 dilakukan dengan membagi tim menjadi 4 Search and Rescue Unit (SRU). SRU 1 melakukan pencarian menggunakan perahu jukung nelayan kecil dengan area pencarian 4,2 mil laut (Nm) ke arah Barat Laut dari lokasi kejadian.

SRU 2 mencari dengan perahu jukung nelayan kecil di area 3,8 Nm ke arah Barat Daya. SRU 3 menggunakan perahu jukung besar nelayan di area 6 Nm ke arah Barat Daya. SRU 4 melakukan penyisiran sepanjang bibir pantai sejauh 3 km ke arah selatan.

Pada pukul 15.50 WIB, tim SAR gabungan mendapat informasi tentang adanya sesosok mayat laki-laki di bibir Pantai Batu Suluh. Tim segera menuju lokasi via darat untuk memastikan identitas jenazah. Setelah tiba di lokasi, tim SAR bersama pihak keluarga mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Abdul Kholid.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada koordinat 5°45'11.48"S - 105° 4'30.74"E, sekitar 2,5 km dari lokasi kejadian, dan dibawa ke rumah duka," kata Robi, Minggu (4/8/2024).