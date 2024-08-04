Hendak Memancing dan Berkemah, 2 Remaja Tenggelam di Sungai Batanghari

MUAROJAMBI - Dua orang remaja warga Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi diketahui tenggelam di Sungai Batanghari. Salah satunya, berhasil ditemukan dalam keadaan tewas. Sedangkan rekan korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

"Dua orang remaja tersebut atas nama Herudiansyah (21) dan Rido (19). Keduanya terbawa arus dan tenggelam di Sungai Batanghari pada Minggu dinihari,” ungkap Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa, Minggu (4/8/2024).

Petugas yang mendapatkan informasi dari Kades Tunas Mudo bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia 2 orang remaja tenggelam langsung meluncur ke lokasi kejadian.

"Pada pukul 08.30 WIB, tim penyelaman Kantor SAR Jambi menemukan korban pertama atas nama Herudiansyah," ujarnya.