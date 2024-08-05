Kemlu Minta 203 WNI Tinggalkan Lebanon Pakai Pesawat Komersil

JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha mengatakan, saat ini sebanyak 203 orang WNI sipil masih berada di Lebanon. Mereka diimbau untuk segera meninggalkan negara tersebut.

Saat ini masih terdapat penerbangan komersil yang bisa menjadi mengakomodasi para WNI untuk keluar wilayah Lebanon. "Penerbangan komersial hingga saat ini masih tersedia untuk keluar Lebanon. Bagi yang memerlukan bantuan, KBRI Beirut akan membantu fasilitasi," kata Judha kepada Okezone, Senin (5/8/2024).

Secara total, Judha melaporkan saat ini setidaknya 1.435 orang Indonesia masih berada di Lebanon. Sebanyak 203 warga negara sipil Indonesia, dan 1.232 prajurit TNI yang saat ini masih berada di Lebanon.

"Saat ini, ada 203 WNI di Lebanon. Tidak termasuk Kontingen TNI di UNIFIL yang berjumlah sekitar 1.232 personel," lanjutnya.

Kemlu mengimbau masyarakat Indonesia untuk saat ini tidak melakukan perjalan atau bepergian ke Lebanon, Iran, dan Israel. Hal ini berkaitan dengan situasi yang memanas di negara tersebut.