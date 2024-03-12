Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

KBRI Seoul Terus Koordinasi dengan KCG untuk Pencarian 4 ABK WNI yang Hilang Usai Kapal Tenggelam

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:59 WIB
KBRI Seoul Terus Koordinasi dengan KCG untuk Pencarian 4 ABK WNI yang Hilang Usai Kapal Tenggelam
KBRI Seoul terus koordinasi dengan KCG untuk pencarian 4 ABK WNI yang hilang usai kapal tenggelam (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

SEOUL - Tim Pelindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul terus berkoordinasi erat dengan Korean Coast Guard (KCG) untuk proses pencarian 4 awak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) yang hilang karena tenggelamnya kapal penangkap ikan 2 Haesinho.

Menurut suaran pers yang diterima Okezone, hingga saat ini (12/3/2023)), KCG masih terus melakukan pencarian atas 5 ABK yang terdiri atas 4 WNI dan 1 warga negara (WN) Korea yang hilang.

KCG telah mengerahkan 19 kapal KCG, 1 kapal Angkatan Laut Korea, 27 kapal swasta yang berada di sekitar lokasi, 13 helikopter dan 20 penyelam.

Sesuai prosedur, operasi SAR dilaksanakan selama 3x24 jam. Selain itu, setelah berkoordinasi dengan KBRI Seoul, pihak KCG memutuskan untuk memperpanjang operasi SAR.

KBRI juga berkoordinasi dengan pemilik kapal untuk mempersiapkan pemulangan 3 jenazah ABK WNI yg telah ditemukan sebelumnya serta pemenuhan hak hak para ABK. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI) bekerja sama dengan instansi terkait terus memberikan update proses pencarian dan penanganan jenazah kepada keluarga di Indonesia.

Kapal tersebut diketahui membawa tujuh ABK warga negara Indonesia (WNI) saat tenggelam akibat kecelakaan di perairan 68 kilometer selatan pulau di Kota Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan pada Sabtu, (9/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044213/wni-xZtG_large.jpg
Kemlu Minta 203 WNI Tinggalkan Lebanon Pakai Pesawat Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/18/3044161/israel-xVbH_large.jpg
Situasi Memanas, WNI Diimbau Tak Pelesiran ke Lebanon, Iran dan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020026/kemlu-ri-pulangkan-216-wni-kelompok-rentan-dari-detensi-imigrasi-malaysia-HwYwepvbxu.jpg
Kemlu RI Pulangkan 216 WNI Kelompok Rentan dari Detensi Imigrasi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2976995/wni-magang-telantarkan-bayi-hingga-tewas-kjri-osaka-komunikasi-dengan-kepolisian-onomichi-GNQK1XpyCq.jpg
WNI Magang Telantarkan Bayi hingga Tewas, KJRI Osaka Komunikasi dengan Kepolisian Onomichi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2968932/kjry-sydney-koordinasi-dengan-kepolisian-usai-wni-meninggal-tertimpa-pohon-51tVU2piib.jpg
KJRI Sydney Koordinasi dengan Kepolisian Usai WNI Meninggal Tertimpa Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/18/2964675/ri-terus-kumpulkan-informasi-soal-2-wni-yang-dituduh-curi-data-jet-tempur-kf-21di-korsel-pDOznjglc4.jpg
RI Terus Kumpulkan Informasi Soal 2 WNI yang Dituduh Curi Data Jet Tempur KF-21di Korsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement