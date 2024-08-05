Takut Perang Habis-habisan Israel-Hizbullah, Para Pelancong Kecewa Ramai-Ramai Tinggalkan Liburan di Lebanon

Para pelancong terlihat mengantre panjang di bandara Beirut setelah memutuskan mengakhiri liburan di Lebanon (Foto: AP)

LEBANON - Para pelancong terlihat mengantre panjang di bandara Beirut pada Minggu (4/8/2024), setelah sebagian dari mereka memutuskan memperpendek liburan musim panas di Lebanon. Maskapai penerbangan telah membatalkan penerbangan dan kekhawatiran telah meningkat akan perang habis-habisan antara Israel dan Hizbullah.

Wisatawan mengaku marah dan kecewa karena harus meninggalkan liburannya akibat situasi yang kian memanas.

"Saya tidak senang untuk pergi. Saya ingin menghabiskan seluruh musim panas di Lebanon lalu kembali bekerja,” terang Joelle Sfeir asal Prancis,dari aula keberangkatan yang penuh sesak di bandara Beirut.

“Namun penerbangan saya dibatalkan dan saya terpaksa memesan tiket lain hari ini,” lanjutnya kepada AFP.

"Saya mempersingkat perjalanan saya sehingga saya dapat menemukan penerbangan," tambahnya.

Gerakan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran telah saling menembak hampir setiap hari dengan pasukan Israel untuk mendukung sekutu Hamas sejak serangan kelompok bersenjata Palestina pada 7 Oktober terhadap Israel memicu perang Gaza.