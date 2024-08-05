Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Takut Perang Habis-habisan Israel-Hizbullah, Para Pelancong Kecewa Ramai-Ramai Tinggalkan Liburan di Lebanon

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |12:55 WIB
Takut Perang Habis-habisan Israel-Hizbullah, Para Pelancong Kecewa Ramai-Ramai Tinggalkan Liburan di Lebanon
Para pelancong terlihat mengantre panjang di bandara Beirut setelah memutuskan mengakhiri liburan di Lebanon (Foto: AP)
A
A
A

LEBANON - Para pelancong terlihat mengantre panjang di bandara Beirut pada Minggu (4/8/2024), setelah sebagian dari mereka memutuskan memperpendek liburan musim panas di Lebanon. Maskapai penerbangan telah membatalkan penerbangan dan kekhawatiran telah meningkat akan perang habis-habisan antara Israel dan Hizbullah.

Wisatawan mengaku marah dan kecewa karena harus meninggalkan liburannya akibat situasi yang kian memanas.

"Saya tidak senang untuk pergi. Saya ingin menghabiskan seluruh musim panas di Lebanon lalu kembali bekerja,” terang Joelle Sfeir asal Prancis,dari aula keberangkatan yang penuh sesak di bandara Beirut.

“Namun penerbangan saya dibatalkan dan saya terpaksa memesan tiket lain hari ini,” lanjutnya kepada AFP.

"Saya mempersingkat perjalanan saya sehingga saya dapat menemukan penerbangan," tambahnya.

Gerakan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran telah saling menembak hampir setiap hari dengan pasukan Israel untuk mendukung sekutu Hamas sejak serangan kelompok bersenjata Palestina pada 7 Oktober terhadap Israel memicu perang Gaza.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489//pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183244//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-TcWl_large.jpg
Trump Surati Presiden Israel, Desak Pengampunan Penuh untuk PM Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183199//citra_satelit_menunjukkan_israel_menghancurkan_ribuan_bangunan_di_gaza_sejak_gencatan_senjata-5ZCl_large.jpg
Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza Sejak Gencatan Senjata Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056//menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049//israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement