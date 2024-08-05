Dokumen IDF Menguak Skenario Mengerikan Israel Perang dengan Hizbullah

JAKARTA - Sebuah dokumen dari Pasukan Pertahanan Israel yang merinci skenario terbaru jika terjadi perang habis-habisan dengan Hizbullah baru-baru ini dibagikan kepada wali kota di wilayah utara, menurut laporan The Times of Israel. Dokumen tersebut dibagikan ketika Israel bersiap menghadapi ancaman Iran dan Hizbullah.

Iran dan Hizbullah bereaksi keras terhadap pembunuhan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr minggu lalu dalam serangan Israel di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam ledakan di Teheran yang tidak diklaim oleh Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Jika terjadi perang dengan Hizbullah, dokumen tersebut memperkirakan potensi pemadaman listrik selama tiga hari di beberapa kota; gangguan pasokan air yang dapat berlangsung berhari-hari; pemutusan sambungan telepon rumah hingga delapan jam dan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam; dan gangguan lokal singkat pada radio dan internet.

Sekitar 40% tenaga kerja di negara ini mungkin tidak dapat bekerja selama konflik berlangsung, dan penyedia layanan dari luar wilayah yang terkena dampak mungkin tidak tersedia selama konflik berlangsung, menurut dokumen tersebut.

Badan keamanan, The Times of Israel telah mengetahui, menilai bahwa Israel dapat menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ratusan roket, membawa hulu ledak mulai dari muatan 50 kilogram – seperti yang menghantam Majdal Shams, menewaskan 12 anak di lapangan sepak bola – hingga 10 kali lipatnya.

Hizbullah diperkirakan akan memprioritaskan penargetan fasilitas IDF, kemudian infrastruktur, dan kemudian sasaran sipil, meskipun hal ini dapat berubah. Serangan ini diperkirakan akan menargetkan sasaran-sasaran jauh di selatan Haifa, termasuk Tel Aviv, sehingga mungkin akan memaksa evakuasi sejumlah besar orang ke Yerusalem dan ke selatan.

Para pengungsi akan ditempatkan di hotel-hotel, beberapa di antaranya sudah menampung banyak pengungsi Israel dari utara. Jika hotel-hotel di kawasan Yerusalem penuh, para pengungsi akan ditampung di sekolah-sekolah di kota tersebut.

Rencana sedang dibuat untuk kota-kota tenda di selatan, termasuk di daerah seperti Timna, utara Eilat, dan Taman Eshkol di Negev. Model tenda ini mirip dengan tenda yang didirikan oleh Arcadi Gaydamak di Pantai Nitzanim pada tahun 2006, untuk warga yang dievakuasi dari utara selama Perang Lebanon Kedua, dan pada tahun 2007 di Taman Yarkon untuk warga Sderot.

Menurut sumber senior IDF, langkah-langkah perlindungan yang ada – terutama termasuk ruang aman – sangat efektif melawan rudal, termasuk milik Hizbullah. Lebih jauh lagi, menurut sumber tersebut, Komando Front Dalam Negeri dan pemerintah setempat telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi skenario ini.