Raup Ratusan Juta, Pelaku Penipuan Tiket Konser Sheila On 7 Ditangkap!

SAMARINDA - Tipu calon penonton konser, seorang pria ditangkap dengan nilai kerugian korban hingga Rp280 juta. Pria yang diketahui bernama Ridwan melakukan penipuan berkedok menjual tiket konser Sheila on 7.

Korbannya hingga 460 orang yang menyetor uang sebanyak Rp280 juta. Uang sebanyak itu digunakan tersangka buat hura-hura.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menerangkan, ulah Ridwan terbongkar setelah dia kepergok korbannya di salah satu hotel di Samarinda. Ridwan kebingungan ketika ditanya urusan tiket berupa kode barcode oleh korban yang sudah menyetor uang pemesanan tiket.

Ridwan ternyata bukan bagian dari EO atau event organizer atau promotor konser. Atas perbuatannya itu, Ridwan ditetapkan sebagai tersangka.

Pelaku juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara.



(Arief Setyadi )