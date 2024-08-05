Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Golkar Resmi Dukung Masna Busro di Pilkada Muaro Jambi 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |20:16 WIB
JAKARTA – Partai Golkar resmi memberikan dukungan kepada Ketua DPD PAN, Muaro Jambi Masnah Busro untuk menjadi Bakal Calon Bupati di Pilkada Daerah Muaro Jambi Periode 2024-2029. Sementara untuk bakal calon wakil bupatinya yaitu Ketua DPC Gerindra Zulkifli I.

Dukungan tersebut diberikan secara resmi melalui surat rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada pasangan tersebut di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

“Dukungan Partai Golkar tersebut membuat saya optimis bisa menang di ajang Pilkada Daerah Muaro Jambi 2024,”ujar Masnah Busro, Senin (5/8/2024).

Pasalnya, secara elektabilitas dirinya masih tergolong tinggi dan banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk kembali maju di Kabupaten Muaro Jambi.

Dia mengatakan meskipun begitu, pihaknya masih terbuka terhadap partai lain yang ingin berkoalisi dengan dirinya di Pilkada Muaro Jambi 2024 mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
