HOME NEWS SULSEL

4 Rumah di Makassar Terbakar, Warga dan Damkar Berjibaku Jinakkan Api

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |04:01 WIB
4 Rumah di Makassar Terbakar, Warga dan Damkar Berjibaku Jinakkan Api
Kebakaran rumah di Makassar (Foto: Syahrul Adyaksa)
MAKASSAR - Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Maccini Gusung, Setapak Enam, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 5 Agustus 2024 dini hari.

Puluhan petugas Damkar Kota Makassar berjibaku berusaha memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga yang saling berdempetan dan terbuat dari bahan  kayu yang mudah terbakar. Usai berusaha dipadamkan, empat rumah semi permanen tidak dapat diselamatkan dilalap si jago merah.

Puluhan warga turut serta membantu petugas damkar memadamkan api. Namun, kehadiran warga ini membuat petugas damkar kewalahan usia warga berkerumun hingga membuat petugas tidak mampu berbuat banyak hingga menghambat jalannya proses pemadaman.

Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau ke rumah-rumah waga yang terbakar. Kondisi tersebut juga diperparah dengan banyaknya warga yang berkerumun di lokasi. Terdapat empat unit bangunan rumah warga yang terbakar, satu di antaranya diketahui rata dengan tanah.

"22 unti armada, anggota saja 100 orang, di tambahan dari dua posko. begitu kita tiba di lokasi, akses masuk, kita terkendala di situ," ujar Kadis Damkar Makassar, Hasanuddin.

Sumber api diduga berasal dari salah satu rumah penjual bakso. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kebaran ini. Namun kerugian materil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk megetahui penyebab pasti kebakaran, petugas Polsek makassar langsung melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran juga memintai keterangan sejumlah saksi, di antara adalah para korban pemilik rumah yang terbakar.

"Kami tetap berupaya mencari bukti-bukti asal mulanya api dari mana. Sehingga kita bekerja sama dari identifikasi Polrestabes untuk melakukan penyelidikan," ujar Kapolsek Makassar, Kompol Andi  Aris.
 

(Arief Setyadi )

      
