Rumah Warga Bantul Diacak-acak Maling, Emas 92 Gram Raib

BANTUL - Peristiwa pencurian terjadi di rumah warga Kapanewon Kasihan, Bantul, pada, Senin 5 Agustus 2024. Pemilik rumah kehilangan perhiasan emas seberat 92 gram senilai Rp150 juta usai rumahnya diacak-acak maling.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, rumah warga yang kemalingan itu milik Desniati (61) warga Dusun Gatak, Kalurahan Tirtonirmolo. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong.

"Saat kejadian korban sedang tidak berada di rumah," kata Jeffry, Selasa (6/8/2024).

Jeffry menjelaskan, kejadian berawal sekira pukul 09.30 korban sedang dalam perjalanan hendak menjenguk anaknya di Jakarta menggunakan kereta api.

Kemudian, sekira pukul 12.45 WIB, korban menerima pesan singkat dari anaknya yang memberitahukan melihat dari CCTV pintu rumah dalam keadaan terbuka.

"Korban memastikan lagi, ternyata dilihat dari CCTV memang pintu rumah terbuka, padahal sebelum pergi korban sudah menutup dan mengunci pintu. Kemudian ada cahaya lampu dari dalam kamar," katanya.

Setelah itu, korban selanjutnya meminta bantuan kepada saksi bernama Taufiq Adiyanto warga setempat untuk datang ke rumah memastikan kondisi sebenarnya.

"Ternyata setelah diperiksa kamar korban dan kamar anaknya sudah berantakan," ucapnya.