Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Rumah Warga Bantul Diacak-acak Maling, Emas 92 Gram Raib

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |12:56 WIB
Rumah Warga Bantul Diacak-acak Maling, Emas 92 Gram Raib
Rumah warga Bantul diacak-acak maling (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANTUL - Peristiwa pencurian terjadi di rumah warga Kapanewon Kasihan, Bantul, pada, Senin 5 Agustus 2024. Pemilik rumah kehilangan perhiasan emas seberat 92 gram senilai Rp150 juta usai rumahnya diacak-acak maling.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, rumah warga yang kemalingan itu milik Desniati (61) warga Dusun Gatak, Kalurahan Tirtonirmolo. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. 

"Saat kejadian korban sedang tidak berada di rumah," kata Jeffry, Selasa (6/8/2024).

Jeffry menjelaskan, kejadian berawal sekira pukul 09.30 korban sedang dalam perjalanan hendak menjenguk anaknya di Jakarta menggunakan kereta api.

Kemudian, sekira pukul 12.45 WIB, korban menerima pesan singkat dari anaknya yang memberitahukan melihat dari CCTV pintu rumah dalam keadaan terbuka. 

"Korban memastikan lagi, ternyata dilihat dari CCTV memang pintu rumah terbuka, padahal sebelum pergi korban sudah menutup dan mengunci pintu. Kemudian ada cahaya lampu dari dalam kamar," katanya.

Setelah itu, korban selanjutnya meminta bantuan kepada saksi bernama Taufiq Adiyanto warga setempat untuk datang ke rumah memastikan kondisi sebenarnya. 

"Ternyata setelah diperiksa kamar korban dan kamar anaknya sudah berantakan," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement