Viral Pengamen di Malang Curi Kancut Wanita, Begini Tampangnya

KOTA MALANG - Aksi pengamen mencuri celana dalam atau kancut perempuan yang dijemur beredar di media sosial (medsos). Dalam video viral itu terekam kamera CCTV, ketika seorang pengamen yang awalnya duduk langsung berdiri dan mengambil celana dalam yang dijemur.

Pada video berdurasi 50 detik itu awalnya tampak seorang pria yang membawa sebuah gitar duduk. Pelaku mengenakan topi hitam, kaos hitam, dan celana panjang berwarna hitam duduk di sebuah gang sempit, sambil mengamati sekitar.

Selang beberapa detik kemudian, pria itu mengambil sebuah celana dalam yang dijemur di hadapannya. Pria itu tampak mengambil satu celana dalam dari jemuran tersebut, dan dimasukkan ke dalam saku celananya.

Berdasarkan penelusuran aksi ini terjadi pada Kamis 1 Agustus 2024 pukul 14.08 WIB. Lokasinya di permukiman padat penduduk Jalan Letjend S. Parman Gang IV Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Korban maling celana dalam, Mujiati (52) mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 14.15 WIB. Saat itu ia keluar rumah dan mendapati ada seorang laki-laki berdiri di depan jemuran pakaiannya.

"Saat diamati, ternyata pelaku ini mengambil sesuatu di jemuran dan langsung lari. Sempat saya kejar hingga ujung gang, ternyata pelaku sudah menghilang," ujar Mujiati, kepada media pada Sabtu pagi (3/8/2024).

Setelah itu, korban mengecek kembali jemurannya. Ternyata didapati, bahwa salah satu celana dalam warna hitam miliknya telah hilang. Kemudian pada Jumat 2 Agustus 2024 ini, korban melapor ke Ketua RT setempat. Lalu, korban diajak mengecek rekaman CCTV yang terpasang di dekat lokasi kejadian.

"Jadi, pelakunya ini laki-laki sambil menenteng gitar, sepertinya pelaku ini seorang pengamen. Dan sebelum beraksi, pelaku sempat memantau situasi kondisi sekitar dan sempat jongkok di depan tempat jemuran selama beberapa menit," jelasnya.