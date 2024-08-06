Fortuner Terjun Bebas di Jurang Jalan Tembus Dieng-Batang, Seluruh Penumpang Tewas

BATANG - Sebuah mobil Fortuner terjun bebas di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Selasa (6/8/2024) sore. Polisi menyebut 4 orang tewas pada insiden kecelakaan yang terjadi sekira pukul 15.00 WIB itu.

“Kecelakaan mengakibatkan empat orang meninggal dunia, satu laki-laki, tiga perempuan,” ungkap Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan, kepada wartawan.

Lokasi lakalantas merupakan jalan tembus Batang – Dieng, Banjarnegara. Kombes Sonny menyebut insiden bermula ketika sebuah mobil Toyota Fortuner warna putih nopol B 2435 UBQ yang ditumpangi 4 orang, terdiri 1 laki-laki dan 3 perempuan melaju di lokasi tempatnya tanjakan Krakalan.

Mobil melaju dari arah Dieng menuju ke Bawang, Batang. Di lokasi, mobil terjun ke jurang dengan kedalaman sekira 250 meter. “Diduga sementara kejadian itu karena mobil mengalami rem blong. Identitas para korban masih diidentifikasi,” lanjutnya.

Insiden itu merupakan lakalantas tunggal. Semua penumpang termasuk driver mobil meninggal dunia di TKP. Dari video yang beredar, terlihat warga bersama polisi tampak mengevakuasi para korban dengan tandu seadanya, kayu dengan sarung. Posisi mobil terbalik.



(Fakhrizal Fakhri )