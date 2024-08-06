Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Identitas 4 Korban Tewas Fortuner Masuk Jurang di Batang Jateng, Seluruhnya Warga Jakarta

Suryono Sukarno , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |22:12 WIB
Identitas 4 Korban Tewas Fortuner Masuk Jurang di Batang Jateng, Seluruhnya Warga Jakarta
Fortuner masuk jurang di Batang Jateng. (Foto: Ist/Suryono Sukarno)
A
A
A

BATANG - Sebuah mobil Fortuner masuk jurang di jalur Bawang-Dieng, tepatnya di Tanjakan Krakalab, Desa Deles, Kecamatan Bawang Batang, Jawa Tengah. Nahas, empat orang tewas akibat kecelakaan ini. Seluruh korban kecelakaan merupakan warga Jakarta.

Mobil Fortuner terperosok ke jurang saat kembali dari arah Dieng menuju Batang, Selasa (6/8/2024) sore. Warga yang mengetahui kejadian langsung melakukan pertolongan pada korban.

Proses evakuasi korban berlangsung drmatis karena lokasi jurang sekitar sedalam 250 meter. Empat orang yang ada di dalam mobil ditemukan sudah meninggal dunia di tempat kejadian 

Kapolres Batang AKBP Nurcahyo Ari Praseto mengungkapkan, identitas korban adalah ST (52), laki-laki warga Koja, Jakarta Utara, RI (50) laki laki warga Koja, M (59) wanita warga Cilincing Jakarta Utara dan AK (49) wanita warga Kebon Jeruk Jakarta Barat.

“Kami masih menyelidiki penyebab kecelakaan, diduga rem blong dan pengendara atau sopir tidak menguasai medan,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
