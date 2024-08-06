Fortuner Masuk Jurang di Batang, Polisi: Diduga Akibat Rem Blong

Kecelakaan mobil masuk jurang di Dieng (Foto: istimewa/Okezone)

BATANG - Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan mengatakan, pihaknya menduga rem blong jadi penyebab Fortuner masuk jurang di Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Selasa (6/8/2024) sore. Kecelakaan tunggal itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB.

“Diduga sementara kejadian itu karena mobil mengalami rem blong," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kecelakaan mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Korban di antaranya satu laki-laki, dan tiga perempuan.

"Identitas para korban masih diidentifikasi,” lanjutnya.

Kombes Sonny menyebut insiden bermula ketika Fortuner warna putih nopol B 2435 UBQ melaju di lokasi tempatnya tanjakan Krakalan. Adapun lokasi laka lantas itu merupakan jalan tembus Batang ke Dieng, Banjarnegara.