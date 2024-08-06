Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Jatuh saat Dievakuasi, Jasad Korban Tertabrak Kereta Api di Batu Bara Berserakan 

Fadly Pelka , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |21:44 WIB
Jatuh saat Dievakuasi, Jasad Korban Tertabrak Kereta Api di Batu Bara Berserakan 
Evakuasi korban kecelakaan kereta di Batu Bara (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BATU BARA - Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut) tewas dengan kondisi tubuh terbelah menjadi dua bagian setelah ditabrak kereta api. Korban tewas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, di persimpangan Desa Brohol, Sei Suka, Batu Bara, Sumatera Utara, Selasa (6/8/2024).

Mirisnya, saat proses evakuasi jasad korban Milawati (51) terjatuh hingga berserakan ke tanah. 

Peristiwa ini berawal saat korban tengah melintasi perlintasan kereta api dari Jalan Acces Road menuju Desa Brohol. Korban diduga kurang hati-hati dan tidak memperhatikan sisi kanan dan kiri rel kereta api. 

Korban pun terus melintasi perlintasan kereta api, setibanya di lokasi kejadian mesin motor korban tiba-tiba padam di tengah perlintasan kereta api. Mengetahui kereta api yang datang dari arah Kuala Tanjung menuju Bandar Tinggi, Simalungun, semakin mendekat, korban berusaha mendorong sepeda motornya lalu tertabrak kereta api dan terseret sejauh 200 meter.

Akibat tabrakan tersebut korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh terputus menjadi dua bagian. Sementara sepeda motor korban BK 4320 OAB mengalami kerusakan yang cukup parah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067010/viral-fEpU_large.jpg
Ini Identitas 4 Korban Tewas Tertabrak KA di Karawang, 2 Diantaranya Masih Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066438/viral-yciU_large.jpg
Kronologi 4 Orang Tewas Ditabrak Kereta di Karawang, Korban Selfie di Atas Rel hingga Terseret Sampai Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/338/3065494/penyelamatan-Si8J_large.jpg
Sembrono, Seorang Pria Nyaris Tewas Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051413/kereta_api-Y2di_large.jpg
Kabar Baik! KAI Berlakukan Tarif Khusus untuk Kelas Eksekutif, Harga Mulai Rp40 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/338/3050737/kereta-Ex1O_large.jpg
Ada Aksi Bela Palestina, 8 KA dari Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/519/3046546/kereta-nJkI_large.jpg
Ada HUT Arema, KAI Ingatkan Penumpang Berangkat Lebih Awal di Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement