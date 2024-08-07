Jelang Pilkada, Kapores Inhu Minta Warga Tak Termakan Hoaks dan SARA

PEKANBARU – Polres Indragiri Hulu (Inhu) meminta semua lapisan masyarakat tak mudah terprokasi isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Hal itu disampaikan Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar terkait semakin dekatnya Pilkada 2024.



“Mari kita menciptakan situasi yang damai dan sejuk, walaupun berbeda pilihan tapi masih dalam bingkai NKRI. Masyarakat tetap waspada dengan provokasi yang memecah belah persatuan bangsa," kata Fahrian Rabu (7/8/2024).

Kerena bisa saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belah warga Inhu demi kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, sisa saja memanfaatkan suku dan agama untuk memecah belah.

Selain itu, berita fitnah atau hoax juga biasanya akan sering dimainkan para pihak tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba masyarakat. Untuk itu masyakat diminta tidak percaya begitu saja atas berita berita yang belum diketahui kebenarannya.

“Jangan percaya berita hoaxs yang akan memecah belah masyarakat. Mari kita sikapi Pilkada ini dengan baik,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Polres Inhu juga mengandeng tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menciptakan pemilu damai.





(Fakhrizal Fakhri )