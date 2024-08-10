Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Heroik Polisi Pecahkan Kaca Mobil Selamatkan Pengemudi Serangan Jantung di Tol, Sayang Tuhan Berkata Lain

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |17:06 WIB
Aksi Heroik Polisi Pecahkan Kaca Mobil Selamatkan Pengemudi Serangan Jantung di Tol, Sayang Tuhan Berkata Lain
Polisi pecahkan kaca mobil berusaha selamatkan pengemudi kena serangan jantung (Foto: TMC Polda Metro Jaya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B 2689 KZW berhenti mendadak di lajur 3 KM 06.400 Jalur A, setelah Gate Tol Kuningan 1, Jakarta. Saat dicek petugas kepolisian, pengemudinya meninggal akibat serangan jantung.

Video peristiwa yang diunggah akun TMC Polda Metro Jaya itu viral di media sosial. Lantaran terlihat petugas berupaya melakukan pertolongan dengan cara memecahkan kaca.

"Karena membahayakan arus lalu litas, petugas melakukan pengecekan. Petugas kemudian melakukan pembukaan paksa dengan cara memecah kaca," tulis TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (10/8/2024).

Setelah kaca berhasil dipatahkan, petugas menemukan pengemudi sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Berdasarkan pengecekan dari dokter piket Rumah Sakit Harapan Kita, pengemudi dinyatakan meninggal dunia. Diduga, pengemudi meninggal akibat serangan jantung.

"Dari rekam medis, diketahui bahwa pengemudi memiliki riwayat sakit jantung," tutup TMC Polda Metro Jaya.

(Arief Setyadi )

      
