Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Kemal Hendrayadi dan Tri Adhianto Bersaing Ketat

BEKASI - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei tentang preferensi masyarakat Kota Bekasi jelang Pilwalkot Bekasi 2024. Hasilnya, berdasarkan survei tingkat akseptabilitas dan kapabilitas, nama Brigjen (Purn) TNI Kemal Hendrayadi di posisi teratas.

Kemal dinilai mampu menjadi Wali Kota Bekasi oleh 70,3% responden, disusul oleh Tri Adhianto 54,8%, Heri Koswara 48,6%, Mochtar Mohammad 41,6% dan nama lainnya di bawah 40%. Pada tingkat keterpilihan nama bakal calon Wali Kota Bekasi didapati hasil pilihan top of mind responden jika Pilkada Kota Bekasi digelar hari ini, maka tingkat keterpilihan Brigjen (Purn) TNI Kemal Hendrayadi mencapai 21,4%.



"Disusul Tri Adhianto sebanyak 20,9%, Heri Koswara sebanyak 11,3%, Kusnanto Saidi 10,8%, Mochtar Mohammad 6,1%, Ade Puspitasari 5,3%, Sigit Purnomo 3,6%, Abdul Rozak dengan 2,3%, nama lainnya dipilih di bawah 2%, dan tidak memilih 9,7%," kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

LKPI mengerucutkan pilihan responden dan melakukan uji tingkat keterpilihan bakal calon Wali Kota Bekasi dengan uji simulasi 4 nama dengan pertanyaan tokoh mana yang akan dipilih jika pilkada digelar hari ini. Hasilnya Kemal Hendrayadi di posisi teratas dipilih sebanyak 29,6%.

Kemudian, Tri Adhianto dipilih sebanyak 25,1%, Heri Koswara 14,5% dan Mochtar Mohammad 7,7%, dan yang tidak memilih sebanyak 23,1%. "Ketika dikerucutkan kembali dalam simulasi 3 nama bakal calon Wali Kota Bekasi, tingkat elektabilitas Kemal Hendrayadi di angka 34,8% disusul Tri Adhianto 33,1%, dan Heri Koswara 16,2%, dan ada 15,9% responden belum memilih," kata dia.

Ketika dilakukan simulasi head to head antara Kemal Hendrayadi dan Tri Adhianto, keunggulan elektabilitas juga masih dimiliki oleh Brigjend Kemal Hendrayadi dengan dipilih sebanyak 46,7%. Lalu Tri Adhianto 43,6%, dan responden yang tidak memilih sebanyak 9,7 persen.

Namun, ketika LKPI melakukan simulasi head to head antara Tri Adhianto dengan Heri Koswara hasilnya nama Tri Adhianto dipilih sebanyak 32,6% dan Heri Koswara dipilih sebanyak 30,8%, sedangman responden yang tidak memilih sebanyak 36,6%. "LKPI juga melakukan simulasi terhadap tiga bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi hasilnya paslon Kemal Hendrayadi- Sugiharto dipilih sebanyak 32,1 persen kemudian Tri Adhianto-Nofel Saleh Hilabi dipilih sebanyak 29,6 persen, Heri Koswara-Sholihin dipilih sebanyak 21,7 persen, tidak tahu/tidak menjawab 16,6 persen," kata Togu.

Togu menjelaskan, dalam survei juga diketahui bahwa penggunaan media sosial dan media online oleh masyarakat Kota Bekasi untuk mengakses informasi Pilkada Bekasi 2024 adalah sebesar 67,6%. Kemudian 9,1% responden mengakses informasi Pilkada Bekasi 2024 dari surat kabar, dan sebanyak 23,3% tidak tertarik mengakses informasi Pilkada Kota Bekasi.

Selain itu diketahui juga bahwa 82,4% masyarakat kota Bekasi tahu akan adanya Pilkada Kota Bekasi 2024. Kemudian sebanyak 81,3% masyarakat kota Bekasi akan datang ke TPS saat pilkada.

LKPI juga melakukan survei latar belakang Calon Walikota yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bekasi dan yang diinginkan masyarakat Kota Bekasi dari hasil survei diketahui sebanyak 39,4% ingin Walikota yang berasal dari kalangan TNI-Polri. Lalu, 29,7% dari kalangan pengusaha, 11,7% ingin dari kalangan ASN, dan 8,6% dari kalangan politisi, serta 10,6% dari kalangan akademisi dan pemimpin agama.