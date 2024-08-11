Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Horor Tukang Cukur Bacok Pelanggan Gegara Hasil Cukurannya Diprotes Tak Sesuai Harapan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |08:52 WIB
Horor Tukang Cukur Bacok Pelanggan Gegara Hasil Cukurannya Diprotes Tak Sesuai Harapan
Tukang cukur bacok pelanggannya di Morowali. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

MOROWALI - Seorang tukang tukur membacok pelanggannya karena terbakar emosi usai hasil cukurannya disebut tidak sesuai harapan. Penganiayaan tersebut terjadi di depan umum sehingga video detik-detik kejadiannya viral di media sosial.

Kejadian ini salah satunya diunggah akun X @kgblgnunfaedh dikutip Minggu (11/8/2024). Peristiwa mengerikan itu terjadi di Desa Bahomakmur, Morowali, Sulawesi Tengah pada 8 Agustus lalu. Pelaku berinisial AW (44) sementara korbannya AG (29).

Keduanya terlibat cekcok karena AG merasa hasil cukuran AW tak sesuai harapannya. Konflik itu sempat dilerai warga, namun pelaku tetap mengejar pelaku dan membacoknya menggunakan parang di depan tempat cukur.

“Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan,” tulis akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
