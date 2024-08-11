Advertisement
HOME NEWS JATENG

KM Kirana 1 Terbakar di Dekat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |19:51 WIB
KM Kirana 1 Terbakar di Dekat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
KM Kirana 1 Terbakar di tengah laut (Foto: dok polisi)
SEMARANG Kebakaran kapal terjadi di perairan Syah Bandar tempat lego kapal Semarang, Minggu (11/8/2024). Insiden terjadi sekira pukul 16.15 WIB, kapal yang terbakar adalah KM Kirana 1.  

“Kapal sedang melaksanakan perbaikan dan hanya ada kru kapal tanpa penumpang, kru kapang sudah dievakuasi, korban jiwa nihil,” tulis Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Minggu sore.  

Situasi saat ini, kata dia, Direktur Polairud beserta personel melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan. Selain itu dilakukan pemadaman dan evakuasi oleh tug boat Pelindo dan tug boat di sekitar lokasi kapal terbakar.  

Informasi yang ada di lapangan, kapal terbakar di tengah lautan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas itu sejauh ini belum diketahui pasti penyebab terbakarnya. Kapal tersebut milik perusahaan Dharma Lautan Utama (DLU).  Kapal tersebut posisi sekira 2mil dari daratan, rencana akan berlayar ke Sampit, Kalimantan, Selasa (13/8/2024).

Kepala Cabang DLU Semarang Herman mengemukakan semua kru kapal telah berhasil dievakuasi ketika kebakaran terjadi. “Tidak muat kendaraan maupun penumpang,” tambahnya.  

Humas Badan SAR Nasional Semarang Zulhawary Agustianto juga menyebut pihaknya menerima informasi bahwa tidak ada korban jiwa pada insiden itu. 

(Fakhrizal Fakhri )

      
