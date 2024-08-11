Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Enam Terpidana Kasus Vina Cirebon Bakal Ajukan PK ke PN Cirebon pada Rabu

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |21:47 WIB
Enam Terpidana Kasus Vina Cirebon Bakal Ajukan PK ke PN Cirebon pada Rabu
Ilustrasi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Enam orang terpidana pada kasus kematian Vina Cirebon, akan mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Pengadilan Negeri (PN) Cirebon pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Memori PK akan didaftarkan pada pagi hari.

"Hari Rabu 14 agustus 2024 Pukul 09.00 kami tim akan mendaftarkan PK ke PN Cirebon," kata kuasa hukum enam orang terpidana, Jutek Bongso saat dikonfirmasi, Minggu (11/8/2024).

Kendati demikian, Jutek masih belum membeberkan terkait novum yang akan menjadi dasar pengajuan PK tersebut. Dia mengatakan bahwa bukti baru tersebut akan disampaikan saat PK sudah diajukan.

"Nanti di sana ya disampaikan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, enam terpidana kasus Vina dan Eky akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada pekan depan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dua saksi kunci telah disiapkan sebagai bukti baru, yang diyakini dapat mengungkap fakta sebenarnya dari kasus Vina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594/pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095920/vina_cirebon-4VBz_large.jpg
Tok! MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058730/otto_hasibuan-eBpd_large.jpg
Kasus Vina Cirebon Murni Kecelakaan, Otto Hasibuan: Kami Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3056207/pengacara_saksi_kunci_kasus_vina-yKRT_large.jpg
Sosok Adi Hariyadi Diklaim Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon: Orang Pertama di Lokasi Kejadian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3056199/pengacara_saksi_kunci_kasus_vina-3wIk_large.jpg
Diperiksa 9 Jam, Saksi Kunci Kasus Vina Dicecar 29 Pertanyaan oleh Bareskrim Polri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048501/kuasa_hukum_saka_tatal_yasin_hasan-CdkB_large.jpg
Dicecar 32 Pertanyaan, Saka Tatal Yakin Aep dan Dede Berikan Keterangan Palsu Kematian Vina Cirebon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement