Gempa M5.3 Guncang Pulau Doi Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5.3 yang mengguncang kawasan Pulau Doi, Maluku Utara. Gempa tersebut tercatat pada Senin (12/8/2024) pukul 18.36 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 125 kilometer barat laut Pulau Doi. Tepatnya berada pada episenter 7.64 Lintang Selatan (LS) dan 126.65 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:5.3, 12-Agu-24 18:36:13 WIB, Lok:2.38 LU,126.65 BT,” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial x-nya, Senin (12/8/2024).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis keterangan itu.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

(Puteranegara Batubara)