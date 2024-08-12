Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:01 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara
Gempa Besar M5,2 Guncang Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara/Okezone
JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M5,2 mengguncang Ondong, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Senin (12/8/2024), pukul 18.36 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 147 km Tenggara Ondong, Kepulauan Sitaro dengan titik koordinat 2.25 Lintang Utara dan 126.59 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.2, 12-Aug-2024 18:36:14WIB, Lok:2.25LU, 126.59BT (147 km Tenggara ONDONG-KEP.SITARO-SULUT), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG juga mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Sulawesi Utara.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
