Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Dampak Prahara Golkar, Skenario Lawan Kotak Kosong Berpotensi Terjadi di Pilkada Bali

Bagus Alit , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |10:17 WIB
Dampak Prahara Golkar, Skenario Lawan Kotak Kosong Berpotensi Terjadi di Pilkada Bali
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyasa (Foto: Bagus Alit/Okezone)
A
A
A

BALI - Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan jajaran pengurus partai di daerah khususnya di tingkat dua atau kabupaten maupun tingkat satu atau provinsi di Badung, Bali.

Dampak dari pengunduran Airlangga Hartarto tentu saja berimbas terhadap kepastian calon yang akan didukung Partai Golkar pada Pilkada serentak 2024 mendatang. 

Meski Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung, Wayan Suyasa memastikan Partai Golkar akan mengeluarkan nama calon kepala daerah. Namun hingga kini surat keputusan untuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di Kabupaten Badung, Bali untuk diusung pada Pilkada serentak 2024 mendatang belum dikeluarkan.

Apalagi, waktu pendaftaran pasangan calon pada Pilkada serentak 2024 sudah semakin dekat yaitu mulai selasa 27 Agustus 2024 hingga Kamis 29 Agustus 2024. Wayan Suyasa berharap, Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar segera ditetapkan agar tidak mengganggu jalannya roda organisasi terutama proses pencalonan di Pilkada serentak 2024.

Selain menentukan Plt Ketua Umum Golkar, rapat pleno Partai Golkar rencananya juga mengagendakan pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto dan menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
 
Meski Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali berkomitmen akan mengeluarkan pasangan calon, pada kenyataannya skenario melawan kotak kosong berpotensi terjadi menyusul bubarnya rencana koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra ditambah partai lainnya. Wayan Disel Astawa dari Gerindra Badung yang awalnya berpaket bersama I Wayan Suyasa dari Golkar, belakangan memilih mundur dan mulai merapat ke PDIP Badung.

Selanjutnya satu per satu partai politik di Badung pun mulai merapat ke PDIP hingga Partai Golkar kesulitan mencari kawan koalisi. Alhasil, skenario melawan kotak kosong pun berpotensi terjadi pada Pilkada serentak di Kabupaten Badung, Bali.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement