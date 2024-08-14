Advertisement
HOME NEWS JABAR

Koboi Jalanan Flyover Antapani Bandung Ditangkap, Polisi: Pistolnya Mainan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:09 WIB
Koboi Jalanan Flyover Antapani Bandung Ditangkap, Polisi: Pistolnya Mainan
Koboi jalanan Flyover Antapani, Bandung (Foto: Agung Bakti Sarasa/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Polrestabes Bandung menangkap koboi jalanan yang mengacungkan benda mirip senjata api di Flyover Antapani, Kota Bandung. Aksinya sempat viral di media sosial. 

Dalam video terlihat, pria tersebut mengacungkan pistol kepada pengendara mobil yang melintas. Saat pemobil itu jalan, pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fazzio dengan pelat nomor D 6188 AES itu tiba-tiba mengarahkan pistol yang dipegang tangan kirinya ke arah mobil.

Atas viralnya video itu, polisi pun bergerak menelusuri kasus tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan pengendara tersebut.

"Pelaku sudah kami amankan," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

Abdul memastikan, jika pistol yang dibawa oleh pelaku merupakan senjata mainan. "Senjata tersebut merupakan senjata mainan," ujarnya.

Atas tindakannya tersebut, kata Abdul, pihaknya menghukum pelaku untuk membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. "Membuat video klarifikasi dan permohonan maaf," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
