MNC Peduli Perbaiki Fasilitas MCK di Ponpes dan Musala yang Terdampak Gempa Cianjur

CIANJUR - Masih terdapat fasilitas umum yang rusak pasca-terjadinya gempa bumi, di Cianjur, Jawa Bara, pada 2022 lalu membuat warga kesulitan. MNC Peduli, masih terus memberikan dukungan. Kali ini MNC Peduli berikan dukungan bantuan rehabilitasi dua fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang rusak akibat terdampak akibat gempa bumi.

Pasca-terjadinya gempa bumi, pada tahun 2022 lalu, hingga saat ini masih banyak menyisakan duka. Selain banyaknya korban jiwa dan luka, gempa bumi juga merusak fasilitas umum yang biasa digunakan warga seperti MCK.

MNC Peduli kembali memberikan dukungan kepada warga penyitas gempa bumi. MNC Peduli, memberikan bantuan rehabilitasi untuk perbaikan MCK di dua lokasi yang berbeda, yang terdampak akibat gempa bumi.

Yakni di Pondok Pesantren Nurul Amanah, di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugeunang, dan MCK musala Asapudin, di Desa Sarampad, Kecamatan Cugeunang, Cianjur, Jawa Barat.

Pasalnya MCK sangat memegang peran kunci dalam kehidupan, kesehatan, dan kebersihan, bagi warga masyarakat, terutama para santri dan santriwati yang saat berada di pondok pesantren.

Menurut salah satu pengurus pondok pesantren, dan warga lainnya mengaku senang dengan bantuan dari MNC Peduli.