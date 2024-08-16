Dibangun di Lokasi Terdampak Gempa 2022, Saung Baca MNC Peduli Bantu Masyarakat Cugenang Cianjur

CIANJUR - MNC Peduli mendirikan dua rumah baca di Kecamatan Cugenang , Kabupaten Cianjur. Lokasi rumah baca yang didirikan oleh MNC Peduli ini merupakan lokasi yang terdampak bencana gempa di Cianjur pada awal tahun 2022.

"Alhamdulillah, ini sangat menunjang kami, sehingga anak anak disini banyak yang membaca, kalau kemarin kemarin kan belum lengkap jadi jarang datang," ujar warga setempat Yati Suryati (46).

Selain dilengkapi fasilitas, Saung Baca MNC Peduli ini juga dilengkapi buku buku membaca bagi anak anak.

"Jadi alhamdulillah sekarang sudah dilengkapi dari MNC peduli, jadi kami disini tinggal memaksimalkan pemanfaatannya dan pemeliharaannya," ungkapnya.

Biasanya, kata Yati, setiap hari Minggu anak anak selalu kumpul dengan menggelar acara 'ngabaur' (ngasuh barudak di poe libur). Hal tersebut bertujuan, untuk menjauhkan anak anak dari ketergantungan gadjet dengan menggelar membaca, latihan degung, menari dan lomba lainnya.