Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bantuan Saung Baca MNC Peduli di Cianjur Sangat Bermanfaat bagi Warga

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:47 WIB
Bantuan Saung Baca MNC Peduli di Cianjur Sangat Bermanfaat bagi Warga
Rumah Baca MNC Peduli. (Foto: Okezone/Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Hadirnya rumah baca merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan literasi dengan mengajak anak-anak agar gemar membaca. Fasilitas rumah baca yang lengkap dan nyaman diharapkan mampu menarik anak-anak untuk datang ke rumah baca.

Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mendirikan dua rumah baca di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Lokasi rumah baca yang didirikan oleh MNC Peduli ini merupakan lokasi yang terdampak bencana gempa di Cianjur pada awal tahun 2022.

"Alhamdulillah, ini sangat menunjang kami, sehingga anak anak disini banyak yang membaca, kalau kemarin kemarin kan belum lengkap jadi jarang datang," ujar warga setempat Yati Suryati (46).

Selain dilengkapi pasilitas, Saung Baca MNC Peduli ini juga dilengkapi buku buku membaca bagi anak anak.

"Jadi alhamdulillah sekarang sudah dilengkapi dari MNC peduli, jadi kami disini tinggal memaksimalkan pemanfaatannya dan pemeliharaannya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185054//mnc_peduli-rAeL_large.jpg
Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221//mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183202//mnc_peduli-vOdA_large.jpg
Antusias Ikut Edukasi Memasak MNC Peduli, Peserta: Saya Akan Terapkan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189//mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182453//mnc_university_latih_anggota_pmr_jadi_generasi_cerdas_digital-uM25_large.jpg
Cegah Hoaks, MNC Peduli dan MNC University Latih Anggota PMR Jadi Generasi Cerdas Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement