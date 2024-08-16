Bantuan Saung Baca MNC Peduli di Cianjur Sangat Bermanfaat bagi Warga

CIANJUR - Hadirnya rumah baca merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan literasi dengan mengajak anak-anak agar gemar membaca. Fasilitas rumah baca yang lengkap dan nyaman diharapkan mampu menarik anak-anak untuk datang ke rumah baca.

Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mendirikan dua rumah baca di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Lokasi rumah baca yang didirikan oleh MNC Peduli ini merupakan lokasi yang terdampak bencana gempa di Cianjur pada awal tahun 2022.

"Alhamdulillah, ini sangat menunjang kami, sehingga anak anak disini banyak yang membaca, kalau kemarin kemarin kan belum lengkap jadi jarang datang," ujar warga setempat Yati Suryati (46).

Selain dilengkapi pasilitas, Saung Baca MNC Peduli ini juga dilengkapi buku buku membaca bagi anak anak.

"Jadi alhamdulillah sekarang sudah dilengkapi dari MNC peduli, jadi kami disini tinggal memaksimalkan pemanfaatannya dan pemeliharaannya," ungkapnya.